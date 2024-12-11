В Челябинской области пострадавшим от летнего паводка выплатили 3,5 млрд рублей

На выплаты пострадавшим от летнего дождевого паводка в Челябинской области было направлено 3,5 млрд руб. В целом базовую материальную помощь в размере 20 тыс. руб. получили 42,6 тыс. человек. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на «прямой линии» 11 декабря.

Также выплату за утерю имущества в размере 74 тыс. или 150 тыс. руб. (в зависимости от размера ущерба) получили около 3,5 тыс. челябинцев. Еще 740 людям была направлена материальная помощь в размере 75 тыс. руб. за подтопление дачных домов в СНТ. Более 900 человек получили выплаты на восстановление жилья из расчета 9,5 тыс. руб. за кв. метр. Если дом в результате подтопления пришел в негодность, пострадавшим компенсировали стоимость жилья по рыночной стоимости. Такие выплаты получили 400 человек.

Алексей Текслер рассказал, что всего в результате летнего половодья пострадали 1923 дома. В Челябинске в июле этого года выпало 253% месячной нормы осадков, а в Челябинской области за июнь-июль в среднем выпало 153% нормы.