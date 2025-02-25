В Иркутской области выявлено наибольшее число майнинговых ферм в стране

По данным исследования МТС, в январе в России действовало 136 575 майнинговых ферм. Это на 7% больше, чем годом ранее. Лидером по количеству ферм стала Иркутская область, где действуют более 10% от выявленных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Среди других сибирских регионов в топ-10 регионов страны по сосредоточению майнинговых ферм вошла Новосибирская область. Здесь выявлено 3% подобных объектов — как и в Санкт-Петербурге, Самарской и Свердловской областях, а также Республике Татарстан. На Москву пришлось 9% ферм, на Московскую область — 8%.

Аналитики МТС пришли к выводу, что пиковая загрузка майнинговых ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin (90% мощностей), Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Как писал «Ъ-Сибирь», после введения с 1 января 2025 года запрета на майнинг в регионах Сибири потребление в энергосистеме снизилось более чем на 300 МВт.

Михаил Кичанов