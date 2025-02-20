Запрет майнинга в Сибири снизил потребление в энергосистеме более чем на 300 МВт

После введения с 1 января 2025 года запрета на майнинг в регионах Сибири потребление в энергосистеме снизилось более чем на 300 МВт. Это также позволило пройти зимние максимумы нагрузок без ввода ограничений в отношении потребителей, сообщил во время совещания министр энергетики России Сергей Цивилев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Глава ведомства отметил, что выявление и контроль майнинговой деятельности должны осуществляться совместно с сетевыми компаниями и региональными штабами по обеспечению энергобезопасности.

В январе 2025 года генеральный директор объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири (филиала «Системного оператора», СО ЕЭС) Алексей Хлебов комментировал, что после запрета майнинга криптовалют в Иркутской области прогнозируется высвобождение около 300 МВт мощности из энергосистемы региона.

Лолита Белова