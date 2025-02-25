В Татарстане потерять работу боятся менее 5% жителей

4,9% жителей Татарстана испытывают страх потерять работу. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

48,3% татарстанцев уверены, что увольнение им точно не грозит. Еще 9,8% респондентов затрудняются ответить.

В Чувашии лишиться работы опасаются 2,8% жителей. В Марий Эл такой страх испытывают 2,9% из числа опрошенных. В целом по Приволжскому федеральному округу возможная потеря работы тревожит 14,1% населения.

Ранее сообщалось, что в Казани 49% против того, чтобы выходить на пенсию на пять лет позже женщин.

Дарья Сайфиева