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В Казани 49% мужчин против выхода на пенсию на пять лет позже женщин

В Казани 49% мужчин считают несправедливым, что они выходят на пенсию на пять лет позже женщин. Об этом сообщили в опросе портала SuperJob.

23% жительниц Казани согласны с тем, что между мужчинами и женщинами в этом вопросе есть неравноправие. Они отметили, что работа мужчин чаще связана с большой физической нагрузкой и к 65 годам остается мало здоровья.

Каждая вторая жительница Казани не считает дискриминацией более поздний выход мужчин на пенсию. Опрошенные обращают внимание, что женщины выполняют многозадачные роли в семье. С этим мнением согласны 38% мужчин.

Диана Соловьёва

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