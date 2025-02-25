Главе СК РФ доложат о расследовании гибели годовалого мальчика в Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СК по Татарстану Марселю Дулкарнаеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели годовалого мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ. В эфире программы на федеральном телеканале рассказали о гибели ребенка в Казани, девушки в Краснодарском крае и травмировании женщины в Московской области. В СК России расследование трех уголовных дел поставлено на контроль.

В январе 2025 года после гибели годовалого мальчика в одном из медицинских центров Казани возбудили уголовное дело.

Диана Соловьёва