Заместителем гендиректора ИД «Коммерсантъ» назначен уралец Михаил Нелюбин

На должность заместителя генерального директора ИД «Коммерсантъ» назначен Михаил Нелюбин, говорится в сообщении «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор «Коммерсантъ-Урал» Михаил Нелюбин. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов Генеральный директор «Коммерсантъ-Урал» Михаил Нелюбин. 2004 год

Фото: Дмитрий Сухоросов

«Компетенции и опыт Михаила будут востребованы в реализации региональных и федеральных проектов развития ИД»,— пояснил гендиректор «Коммерсанта» Роман Уманский.

Господин Нелюбин — известный уральский медиа-менеджер. В 1990-2000-е годы он руководил такими СМИ, как телекомпании АТН, «РЕН-ТВ-Урал». В 2004-2007 годах занимал должность генерального директора «Коммерсантъ-Урал», был одним из организаторов первых теннисных турниров «Уральская шляпа». В 2007 году переехал в Москву.

Алексей Буров