Бывший замначальника отдела МВД Горнозаводска осужден за превышение полномочий

Чусовской городской суд вынес приговор в отношении Мусы Сафарова, занимавшего на момент совершения преступления должность замначальника ОМВД по Горнозаводскому городскому округу. Как сообщает Пермский краевой суд, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий). Как установили следствие и суд, в мае 2021 года полицейский дал незаконное указание подчиненным ему сотрудникам Госавтоинспекции скрыть от регистрации и протоколирования информацию о ДТП с участием родственника. Руководитель распорядился не отстранять виновника от управления транспортным средством и не проводить в отношении него освидетельствование на состояние опьянения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С учетом характера и степени общественной опасности преступления, а также наличия ряда смягчающих обстоятельств суд приговорил господина Сафарова к штрафу в размере 70 тыс. руб., а также он лишен права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов на два года. Приговор в законную силу не вступил.