Инфляция в Курганской области ускорилась до 9,8%

В январе 2025 года годовая инфляция в Курганской области составила 9,8% после 9,6% в декабре 2024 года. Годовой темп прироста цен в регионе ниже, чем в целом по России (9,9%), но выше, чем в Уральском федеральном округе (9,3%), сообщает пресс-служба Курганского отделения Уральского ГУ Банка России.

Инфляция на продовольственные товары в январе осталась на уровне декабря — 10,9%. Производители и переработчики мяса и молока продолжили переносить в стоимость продукции возросшие затраты на корма, упаковку и оплату труда в условиях нехватки сотрудников. Укрепление рубля в прошлом месяце и расширение импортных поставок томатов сделали помидоры дешевле, чем год назад.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 7% после 7,4% в декабре. В регионе снизился спрос на автомобили. Наиболее существенно это отразилось на ценах подержанных иномарок, в том числе из-за улучшения некоторыми дилерами условий для покупки новых импортных автомобилей. Предложение пиломатериалов расширилось благодаря росту их производства в области.

Инфляция на услуги увеличилась до 13,2% после 11% в декабре. В прошлом месяце впервые с января 2023 года вырос размер взноса на капитальный ремонт из-за роста затрат на строительные материалы и строительно-монтажные работы. Это стало основной причиной ускорения годового роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Также перевозчики для уменьшения издержек на топливо и оплату труда увеличили оплату проезда в общественном транспорте.

Виталина Ярховска