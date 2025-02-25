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Новосибирская область направит на расширение мощностей ЦОД 136 млн рублей

Управление контрактной системы Новосибирской области объявило тендер на оказание услуг по расширению программно-аппаратного комплекса центра обработки данных правительства региона. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику необходимо предоставить услуги по расширению вычислительных мощностей ЦОД. В частности, подготовить план расположения оборудования, установить оборудование и произвести его пуско-наладку. Работы разделены на два этапа, они должны быть завершены до 11 апреля 2025 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 4 марта, итоги поведут 6 марта.

По данным минцифры Новосибирской области, ведомством построено для своих задач два собственных ЦОДа на 200 стойко-мест.

Лолита Белова

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