Новосибирская область направит на расширение мощностей ЦОД 136 млн рублей

Управление контрактной системы Новосибирской области объявило тендер на оказание услуг по расширению программно-аппаратного комплекса центра обработки данных правительства региона. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Согласно документации, подрядчику необходимо предоставить услуги по расширению вычислительных мощностей ЦОД. В частности, подготовить план расположения оборудования, установить оборудование и произвести его пуско-наладку. Работы разделены на два этапа, они должны быть завершены до 11 апреля 2025 года. Заявки на участие в тендере принимаются до 4 марта, итоги поведут 6 марта.

По данным минцифры Новосибирской области, ведомством построено для своих задач два собственных ЦОДа на 200 стойко-мест.

Лолита Белова