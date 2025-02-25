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Сменился директор ГБУ «Яроблтранском»

В Ярославле сменился директор ГБУ «Яроблтранском» — государственного предприятия, отвечающего за транспортную инфраструктуру региона. Новым руководителем стал Анвар Ахметханов, который исполняет обязанности директора с 22 октября 2024 года. Сведения об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Фото из закупочной документации

Фото: Фото из закупочной документации

Ксения Григорьева, работавшая с 2023 года, покинула должность. Учредителем ГБУ «Яроблтранском» является министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Под управлением предприятия находятся автостанции региона, включая автовокзал в Ярославле. Также ГБУ занимается диспетчеризацией пассажирского транспорта на маршрутах и продажей проездных документов. Одним из ключевых проектов является транспортная карта «Якарта».

Антон Голицын