Жителю Агаповки ужесточили наказание за ДТП, в котором погиб ребенок

Челябинский областной суд изменил приговор первой инстанции и назначил жителю Агаповского района наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении по п.п. «а, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее виновного в гибели ребенка в автомобильной аварии приговорили к четырем годам лишения свободы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что 9 декабря 2023 года водитель Nissan Fuga без прав вечером двигался по дороге «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск». В машине также находились его супруга и трехлетняя дочь. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся со автомобилем BMW Х3 под управлением 43-летнего водителя. Девочка, сидевшая сзади в детском кресле, погибла в машине скорой помощи при транспортировке, остальные участники ДТП получили травмы.

Агаповский районный суд в ноябре прошлого года при приговоре применил ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление). В качестве наказания фигуранту назначили четыре года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года и девять месяцев. Однако сторона обвинения подала апелляцию, указав на чрезмерную мягкость приговора и необоснованное применение положений ст. 64 УК РФ. Челябинский областной суд согласился с доводами жалобы и ужесточил наказание.

Виталина Ярховска