Банк «Точка» прокомментировал включение в новый пакет санкций Евросоюза

Отключение банка «Точка» от системы SWIFT в результате санкций Евросоюза (ЕС) не остановит его работу, так как банк уже давно не использует эту систему как основную, сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Для передачи финансовых сообщений в иностранные банки «Точка» использует альтернативные каналы связи, а в последние два года в ВЭД банк развивает расчеты в национальных валютах разных стран. Клиенты, работающие с зарубежными контрагентами, могут пользоваться альтернативными способами расчетов через иностранные юрисдикции. «Поэтому свою работу мы не приостанавливаем — валюты ходят как и раньше, все продукты стабильны, "Точка" работает в прежнем режиме, на нашу лицензию новые санкции никак не влияют. Дышим спокойно»,— прокомментировали в компании.

Напомним, в рамках 16-го пакета антироссийских санкций Евросоюз ввел ограничения против екатеринбургских банков «Синара» и «Точка». Всего в новый пакет санкций включены 13 российских банков, которым предлагается запретить доступ к системе SWIFT. Также под санкции попал аэропорт Кольцово и ряд других.

В 2024 году банк «Точка» попал под санкции США. В американском Минфине посчитали, что банк предоставляет финансовые услуги «организации, поддерживающей российские войска» и «организации, обеспечивающей боеприпасами российских военнослужащих».

Ирина Пичурина