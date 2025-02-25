В Индийском океане возобновили поиски пропавшего более десяти лет назад рейса MH370

В Индийском океане у западного побережья Австралии начались новые поиски пропавшего 8 марта 2014 года самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

Как сообщает телеканал 9News, поисковые работы ведет американская компания Ocean Infinity по контракту с правительством Малайзии. Новая операция охватит площадь около 15 тыс. кв. км и будет проводиться примерно в 1,5 тыс. км от города Перт на восточном побережье Австралии.

Телеканал отмечает, что сосредоточение поисков на меньшей территории позволит сделать их более целенаправленными и тщательными по сравнению с предыдущими операциями, охватывавшими до 200 тыс. кв. км.