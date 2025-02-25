Троицких врачей обвиняют в мошенничестве со сговором

Следственный отдел по Троицку СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении врача-отоларинголога и анестезиолога-реаниматолога городской больницы. Их обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения), сообщает пресс-служба СКР по региону.

По версии следствия, 19 февраля текущего года медработники сообщили местной жительнице, что для применения общего наркоза при операции ее семилетнего сына им якобы необходимо передать деньги. Они знали, что помощь ребенку оплачивается в рамках ОМС. Мать согласилась и передала запрошенную сумму. Полученными средствами врачи распорядились по своему усмотрению.

Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Троицкий» Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. По месту работы и проживания обвиняемых проведены обыски, следователи собирают доказательства.

Виталина Ярховска