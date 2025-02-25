ПЗСП представит проект загородного дома по технологии BAUM на выставке «Агротехнологии – 2025»

Увидеть вживую дом-конструктор от ПЗСП, возводимый по технологии индустриального домостроения BAUM, смогут участники и гости выставки «Агротехнологии – 2025». ПЗСП выступает официальным партнёром мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

С 26 по 28 февраля на площадке «Пермь Экспо» пройдёт выставка-форум сельскохозяйственной техники, современных технологий и материалов «Агротехнологии – 2025». В этом году здесь появился новый тематический блок, посвящённый строительству быстровозводимого жилья.

ПЗСП - это современный и технологичный застройщик, который постоянно ищет новые решения и осваивает передовые технологии в строительстве и производстве материалов.

ПЗСП выпускает линейку проектов коттеджей BAUM площадью от 60 до 200 кв.м. Компания впервые выводит эту технологию на рынок в Пермском крае. Новая технология даёт ряд преимуществ клиенту: короткие сроки возведения, повышенная тепло- и шумоизоляция, экологичность, разнообразие фасадов и архитектурных форм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

За три дня выставки у каждого есть возможность вживую увидеть дом-конструктор от ПЗСП, который был смонтирован за 10 дней.

«В 2021 году на ПЗСП установили современное оборудование и освоили технологию BAUM, при которой используются однослойные и трёхслойные панели из тяжёлого бетона с утеплителем. Благодаря этому можно возводить дома с нестандартными планировками, использовать интересные материалы в отделке фасадов. Первым по такой технологии мы построили дом на ул. Докучаева, 23 – рассказывает генеральный директор АО «ПЗСП» Евгений Николаевич Дёмкин. – Теперь преимущества BAUM доступны и для индивидуального жилого строительства. Фактически дом собирается, как конструктор, и в самые короткие сроки покупатель уже может в него переехать».

В рамках форума специалисты предприятия расскажут о преимуществах технологии BAUM, а также примут участие в деловой программе форума: поделятся опытом и обсудят с экспертами актуальные вопросы комплексного развития сельских территорий на сессии «Технологии модульного строительства: будущее агроинфраструктуры».

АО «ПЗСП»