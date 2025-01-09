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Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области за выходные снизилась почти вполовину

В Тюменской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями с 30 декабря по 5 января снизилась на 48%. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В структуре выявленных вирусных возбудителей преобладают вирусы негриппозной этиологии. В Роспотребнадзоре рекомендовали мыть руки или пользоваться антисептиками перед едой и после посещения общественных мест, стараться не контактировать с заболевшими, соблюдать социальную дистанцию и использовать в общественных местах маски и респираторы. В случае возникновения симптомов специалисты ведомства рекомендуют обращаться за медицинской помощью.

Анна Капустина

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