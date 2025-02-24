На Кубани синоптики отметили самый холодный февраль за последние 13 лет

Февраль 2025 года в Краснодарском крае стал самым холодным за последние 13 лет. Последний раз такие низкие температуры наблюдались в регионе в 2012 году, пишет «СочиСтрим» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Этот февраль стал пятым месяцем с начала 21 века, когда среднемесячная температура оказалась отрицательной. Это считается довольно редким явлением в Краснодарском крае.

По словам синоптика Александра Шувалова, сейчас отрицательная аномалия в регионе составляет почти 4 градуса. Вероятно, среднемесячная температура опустится до -5.

Метеорологи отмечают, что февраль этого года может стать вторым по интенсивности холодов за весь период наблюдений в регионе за последние 25 лет.

Алина Зорина