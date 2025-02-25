Литва начала демонтаж соединяющих с РФ линий электропередачи

Литовский системный оператор Litgrid начал демонтаж опор линии электропередачи 330 кВ между Круонисской ГАЭС и Советском в Калининградской области, сообщили в компании. Это первый участок, который будут разбирать после синхронизации энергосистем стран Балтии с континентальной Европой.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас отметил, что оборудование в хорошем состоянии и оно будет передано Украине. Он подчеркнул важность защиты литовской инфраструктуры из-за гибридных угроз и нарушений межгосударственной инфраструктуры.

Глава Litgrid Рокас Масюлис добавил, что через полтора года после завершения демонтажа линий с Белоруссией и Калининградом будет освобождено более 900 гектаров земли, ранее находившейся в зонах защиты ЛЭП.

Провода на четырех линиях 330 кВ, использовавшихся для энергоперетоков с Калининградской областью и Белоруссией, были демонтированы 10 февраля. Полный демонтаж всех линий с Калининградской областью планируется завершить к концу третьего квартала 2026 года, а работы по демонтажу линий с Белоруссией — до конца того же года.

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