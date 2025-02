Девушка с лунной орбиты

В возрасте 88 лет в Нью-Йорке умерла легендарная певица Роберта Флэк. В 2010-е она перенесла инсульт прямо на сцене и со временем вынуждена была прекратить активную музыкальную деятельность. Сообщают, что Роберта Флэк «мирно ушла из жизни в окружении членов семьи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберта Флэк (май 2010 года)

Фото: John Sommers II / File Photo / Reuters Роберта Флэк (май 2010 года)

Фото: John Sommers II / File Photo / Reuters

Матерью Роберты Флэк (урожденной Роберты Клеопатры Флэк) была церковная органистка, так что неудивительно, что соул и госпел она слушала, пела и играла с самого детства. Местом, где она выступала чаще всего, была Африканская методистская епископальная сионская церковь Ломакс, но при возможности ходила в соседнюю баптистскую церковь слушать Сэма Кука и Махайлию Джексон — они исполняли продвинутую версию госпела.

В 15 лет Роберта Флэк стала самой молодой девушкой, принятой в вашингтонский Говардский университет. Она собиралась сфокусироваться на фортепиано, для нее отец отремонтировал старый инструмент, найденный на свалке. Но в итоге спустя год обучения она дирижировала женским вокальным квартетом, аккомпанировала джазовым и оперным певцам и ассистировала дирижеру хора, а также давала уроки игры на фортепиано и играла на органе в церкви, где раньше работала ее мать.

В 1956 году Роберта Флэк стала первым в истории черным преподавателем музыки в школе для белых — в Чеви-Чейзе, штат Мэриленд. А на выпускном вечере в университете продемонстрировала себя еще в одном качестве: поставила как режиссер «Аиду» Верди. Однако до начала настоящей музыкальной карьеры ей было еще далеко. После смерти отца она должна была преподавать сразу в нескольких учебных заведениях, чтобы добывать средства к существованию для всей семьи.

В начале 1960-х Роберта Флэк стала аккомпанировать оперным певцам, выступавшим в шикарном вашингтонском Tivoli Club. Когда им требовался отдых, она играла и пела блюзы и поп-стандарты.

Публика настолько полюбила ее, что вскоре у нее были уже два, а то и три сольных концерта в неделю в 1520 Club.

В ее репертуаре появилось еще больше поп-музыки, а среди зрителей были композитор Берт Баккарак, актриса Кармен Макрей, певец Джонни Мэтис и режиссер Вуди Аллен. В 1968 году среди зрителей одного из благотворительных концертов, в которых принимала участие Роберта Флэк, оказался джазовый пианист Лес Макканн. Его восторгу не было предела. По его словам, голос Флэк «будил все существующие эмоции».

Через несколько дней с подачи Леса Маккана Роберта Флэк пришла на прослушивание на Atlantic Records. В течение трех часов она спела для продюсера Джоэла Дорна 42 песни — в репертуаре 21-летней девушки их было 600. В первую же студийную сессию, которая длилась 9 часов, Роберта Флэк записала 39 песен. Запись дебютного альбома Роберты Флэк «First Take», которая состоялась спустя три месяца, заняла десять часов. На нем среди прочих была и песня «The First Time Ever I Saw Your Face», которая заработала две Grammy, возглавила чарт Billboard и появилась в режиссерском дебюте Клинта Иствуда «Сыграй мне “Misty”». Эта песня не была написана специально для Роберты Флэк, однако именно в ее версии она звучала на борту «Аполлона-17» в последний день на лунной орбите.

Карьера Роберты Флэк набирала обороты, по части продуктивности она оставила позади чуть ли не всех американских поп-артистов конца 1980-х. За три года она записала четыре альбома. Среди них был и «Quiet Fire», чье название позднее трансформировалось в название стиля quiet storm, который фактически обязан певице своим появлением. Quiet storm — это разновидность коммерческого R`n`B, ориентированного прежде всего на аудиторию радиостанций. Мягкий, обволакивающий вокал Роберты Флэк идеально подходил для вечернего эфира. К слову, в этом альбоме проявился еще один талант Флэк — она самостоятельно аранжировала все песни.

В 1973 году абсолютная звезда Atlantic Роберта Флэк выпустила главную песню своей карьеры «Killing Me Softly With His Song».

Она тоже изначально не была написана для певицы. Текст «Он сражает меня этой песней наповал» родился у одного из ее авторов, Лори Либерман, под впечатлением от выступления поп-певца Дона Маклина, во время которого 20-летняя девушка нацарапала стихи на салфетке. Лори Либерман выпустила «Killing Me Softly With His Song» в 1971 году, однако успеха она не имела. Более того, на протяжении десятилетий была предметом споров на тему деления долей в авторских правах между ее создателями — Чарльзом Фоксом, Норманом Гимбелом и Лори Либерман.

А версия Роберты Флэк после выхода в альбоме «Killing Me Softly» (1973) удостоилась двух «исполнительских» Grammy — «Запись года» и «Лучшее женское поп-исполнение». Песня возглавила чарты в США, а спустя 24 года сделала это уже в Великобритании — в версии хип-хоп-группы The Fugees. Взлет этой версии вызвал новую волну популярности оригинала, Роберта Флэк записала дуэтный вариант вместе с солисткой The Fugees Лорин Хилл, все варианты песни стали источником вдохновения для диджеев-ремиксеров, и в итоге «Killing Me Softly With His Song» стала одной из самых популярных песен конца XX века, соул-стандартом, вечным источником вдохновения для продюсеров «черной» музыки.

На протяжении последующих 40 с лишним лет Роберта Флэк исполняла, записывала и продюсировала музыку, не следуя никаким правилам, руководствуясь, по ее словам, исключительно тем, что звучало у нее в голове. Роберта Флэк получила все возможные музыкальные награды, попала во все залы славы и удостоилась звезд на всех аллеях славы. 12-м и последним студийным альбомом, который она выпустила, стал альбом кавер-версий песен The Beatles «Let It Be Roberta» (2012). Для нее эта работа была особенно ценной: в нью-йоркском The Dakota Building она жила по соседству с Джоном Ленноном и Йоко Оно. Такое впечатление, будто кто-то с самого начала соткал вокруг Роберты Флэк атмосферу музыкальной сказки. А она рассказала ее нам.

Игорь Гаврилов