Прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров в аэропорту Сочи

Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в международном аэропорту Сочи, где 24 февраля из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются несколько авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В понедельник, 24 февраля, в международном аэропорту Сочи задержали более чем на два часа свыше 20 авиарейсов. Сочинская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров и организовала их прием в здании аэровокзала.

Пассажиры могут сообщить о нарушении своих прав дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры по телефону 8-919-899-87-33.

«Ъ-Сочи» писал, что рейс Сочи — Москва задержали на четыре часа из-за возможной технической неисправности и неблагоприятных погодных условий. Пассажиры более трех часов находились в обесточенном самолете без еды и воды.

Мария Удовик