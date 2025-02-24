Умер депутат ЗСК и атаман Таманского отдела ККВ Иван Безуглый

Дважды Герой труда Кубани, депутат Законодательного собрания края, атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый скончался на 76-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Причина смерти не называется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / kondratyevvi Фото: https: / t.me / kondratyevvi

«К нему шли за советом и очень часто опирались на его опыт при принятии важных решений. Всю свою жизнь Иван Васильевич был неподдельно предан Родине»,— написал глава региона.

Казачий полковник активно участвовал в возрождении кубанского казачества с начала 1990-х годов.С 2017 года Иван Безуглый был депутатом ЗСК, заместителем председателя комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества.

О дате и месте прощания с атаманом будет сообщено дополнительно.

Наталья Решетняк