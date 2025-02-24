СКР расследует инцидент в Ульяновске с избиением мигрантом двух местных жителей

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Ульяновской области Сергею Михайлову представить доклад о происшествии с избиением мигрантом двух местных жителей. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В СМИ сообщается, что в Ульяновске водитель такси, являющийся гражданином одной из стран ближнего зарубежья, избил двоих мужчин деревянной битой в ходе конфликта. Один из пострадавших доставлен в реанимацию.

В полиции возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Следователи СУ СК России по Ульяновской области ходатайствуют о передаче уголовного дела в свое производство для дачи окончательной процессуальной оценки действиям нападавшего.

Евгений Чернов