В Ростове спасли школьника, провалившегося под лед

В донской столице спасен 12-летний школьник, провалившийся под лед на реке Темерник в районе Северного водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, подросток гулял по неокрепшему льду и провалился. Очевидцы услышали крики о помощи. Один из них смог вытащить из воды школьника с помощью поливочного шланга.

Мальчик был передан дежурному караулу 34-ой пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС отогрели ребенка в теплом помещении подразделения, а также связались с его родителями.

После этого школьника осмотрели медики. В результате ЧП он получил переохлаждение, ему понадобилась госпитализация.

Анна Анисова