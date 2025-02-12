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В Ростове спасли школьника, провалившегося под лед

В донской столице спасен 12-летний школьник, провалившийся под лед на реке Темерник в районе Северного водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, подросток гулял по неокрепшему льду и провалился. Очевидцы услышали крики о помощи. Один из них смог вытащить из воды школьника с помощью поливочного шланга.

Мальчик был передан дежурному караулу 34-ой пожарно-спасательной части. Сотрудники МЧС отогрели ребенка в теплом помещении подразделения, а также связались с его родителями.

После этого школьника осмотрели медики. В результате ЧП он получил переохлаждение, ему понадобилась госпитализация.

Анна Анисова

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