Интересное дело

Надзорные органы пытаются добиться отставки главы еще одной прикамской территории: руководитель Кунгурского округа Вадим Лысанов может досрочно уйти с поста. С представлением о досрочном прекращении полномочий главы в местную думу обратилась Кунгурская прокуратура. Требование надзорного органа, по информации «Ъ-Прикамье», связано с конфликтом интересов, не урегулированным господином Лысановым. Также один из осведомленных собеседников не исключил, что глава может уйти с должности добровольно. Сам Вадим Лысанов заявил «Ъ-Прикамье», что в отставку не собирается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Лысанов, глава Кунгурского муниципального округа

Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети Вадим Лысанов, глава Кунгурского муниципального округа

Фото: страница Вадима Лысанова в соцсети

Как стало известно «Ъ-Прикамье», Кунгурская прокуратура направила на рассмотрение местной думы представление о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Вадима Лысанова в связи с выявленным конфликтом интересов. По словам одного из осведомленных собеседников, представление может быть рассмотрено в четверг, 27 февраля, на заседании думы. Также источник не исключил, что господин Лысанов может написать заявление о досрочном прекращении полномочий по состоянию здоровья.

Сам Вадим Лысанов рассказал «Ъ-Прикамье», что знает о представлении прокуратуры, но «читал его поверхностно». «Подобные представления прокуратура отправляет по всему краю, поэтому удивляться нечему. Придет представление — рассмотрим. Пойдут в суд — будем судиться»,— добавил глава.

Заявление о досрочном прекращении полномочий господин Лысанов писать не планирует. «Может, его кто-то написал уже за меня, но я даже ручку не брал»,— заявил он.

В думе Кунгурского округа на момент написания текста на запрос «Ъ-Прикамье» не ответили.

Вадим Лысанов является одним из наиболее опытных муниципальных политиков. Он руководит Кунгурским муниципальным районом с 2011 года. В 2020-м при поддержке региональных властей возглавил Кунгур и занялся объединением поселений района в единый муниципальный округ. После завершения реорганизации в 2021 году депутаты местной думы избрали его главой нового муниципалитета. С конца января 2023-го господин Лысанов также является председателем Совета муниципальных образований Пермского края.

Какие претензии предъявляет прокуратура главе — неясно. С представителями надзорного органа связаться не удалось. Ранее пермские СМИ сообщали о возможном конфликте интересов, допущенном главой округа. Речь шла о земле, переданной в аренду местной жительнице, возглавляющей подведомственное администрации Кунгурского округа учреждение. Однако источник, близкий к краевым властям, считает, что речь идет о других претензиях прокуратуры. В краевой власти известно о ситуации вокруг главы, но там ее не комментируют.

Отметим, что это не первый случай, когда органы прокуратуры в Прикамье добиваются отставки руководителя муниципалитета. Осенью прошлого года прокурор Краснокамска Михаил Третьяков внес в местную думу представление, где требовал прекратить полномочия главы Краснокамского округа Игоря Быкариза. По мнению прокуратуры, господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у первого замглавы Антона Максимчука, находившегося в непосредственном подчинении руководителя муниципалитета, а также допустил еще ряд нарушений коррупционного характера. Однако депутаты решили главу не увольнять, а создать собственную комиссию по проверке доводов, изложенных в представлении. После чего прокурор обратился в суд.

Кроме того, прокуратура Пермского края настаивает на отставке главы Кочевского округа Александра Юркина. По версии надзорного органа, господин Юркин знал о конфликте интересов в действиях своего первого зама Светланы Петровой, которая курировала муниципальные контракты, заключенные с ее родственником. Прокуратура считает, что глава проявил бездействие, не принимая мер к ее увольнению. Надзорный орган внес в местную думу представление о прекращении полномочий господина Юркина, но большинство думцев проголосовали против отставки главы. Сам Александр Юркин настаивал, что законодательство он не нарушал, поскольку о конфликте интересов в действиях первого заместителя ему стало достоверно известно только из решения суда. После отказа думцев в удовлетворении представления прокуратура обратилась в суд, однако в удовлетворении требований было отказано.

Политтехнолог Олег Борисенко предполагает, что прокуратура «в силу исторического момента и усиления силовиков» получила возможность действовать жестко и воспользовалась ей, чтобы продемонстрировать свою активность и эффективность работы. «Полагаю, точку в споре между главой Кунгура и надзорным органом поставит суд»,— добавил политтехнолог.

Константин Кадочников