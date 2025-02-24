Спасатели Ленобласти за неделю оказали помощь в лесах и на воде четырем людям

За минувшую неделю, с 17 по 23 февраля, поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области в общей сложности 48 раз привлекались для разрешения разного рода инцидентов, связанных с оказанием помощи находящимся в опасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

В частности, как сообщили в ведомстве 24 февраля, трое потерявшихся было найдено в лесах Ленобласти, одного человека спасли в результате поисково-спасательных работ на водоеме.

Кроме этого, 20 раз за указанный период областных спасателей привлекали к мониторингу дорожной обстановки и 14 раз — к профилактическим рейдам на водных объектах региона.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что спасатели Шлиссельбурга вытащили на берег мотоциклиста, который решил прокатиться по замерзшей поверхности Новоладожского канала и провалился под лед.

Андрей Цедрик