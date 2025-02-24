«Автомобилист» обыграл «Витязь» в домашнем матче со счетом 2:1

Екатеринбургский ХК «Автомобилист» одержал победу над подмосковным «Витязем» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1 (1-1, 1-0, 0-0), сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

В первом периоде на 16 минуте счет в матче открыл Стефан Да Коста, однако «Витязь» забросил ответную шайбу за 40 секунд до конца периода. Во втором периоде Данил Романцев вывел «Автомобилист» вперед, установив окончательный счет в матче.

«Автомобилист» одержал победу в игре, набрал 79 очков в 58 матчах и занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Напомним, в середине февраля «Автомобилист» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 0:5. После чего обеспечил себе место в плей-офф.

Полина Щуцкая