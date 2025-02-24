25 февраля в Черноземье будет облачно, от -16°C до -5°C

Во вторник, 25 февраля, в Черноземье ожидается преимущественно облачная погода. Температура будет варьироваться от -16°C до -5°C. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет переменная облачность, температура составит -12°C. Днем температура поднимется до -7°C, прогнозируется облачная погода.

В Воронеже будет облачно, возможен снег. Температура ночью достигнет -12°C, а днем — -7°.

В Курске прогнозируется облачная погода, без осадков. Температура воздуха ночью составит -13°C, днем -7°C.

В Липецке синоптики также обещают облачную погоду, ночью -14°C, днем -8°C.

Ясно, по прогнозам метеослужбы, будет ночью в Орле, температура составит -16°C. Днем будет облачно, около -5°C.

В Тамбове ожидается облачная погода, температура ночью опустится до -15°C, днем поднимется до -7°C.

Мария Старикова