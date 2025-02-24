Жительница Екатеринбурга подозревается в избиении своего малолетнего сына

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Екатеринбурга, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему малолетнему сыну, сообщил представитель ведомства Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 14 по 19 февраля подозреваемая нанесла своему сыну 2023 года рождения телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью. Ребенок был госпитализирован.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил, что инцидент произошел 14 февраля, а в больницу ребенок был доставлен 19 февраля с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. По его словам, женщина проживает с сожителем и тремя несовершеннолетними детьми, ранее привлекалась к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Двое других детей переданы родственникам в Нижнем Тагиле, семья будет поставлена на учет.

Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.

Полина Щуцкая