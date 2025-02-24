Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СВО отметили словом

Уральские политики сделали заявления по случаю третьей годовщины начала спецоперации

Представители уральской власти откликнулись на третью годовщину начала СВО специальными заявлениями. «Ъ-Урал» собрал некоторые из наиболее заметных.

Артем Жога стал самым высокопоставленным уральцем, отметившим третью годовщину

Артем Жога стал самым высокопоставленным уральцем, отметившим третью годовщину

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Артем Жога стал самым высокопоставленным уральцем, отметившим третью годовщину

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В связи с трехлетней годовщиной начала СВО к уральцам обратился полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога. По его словам, начало спецоперации было вынужденным, но правильным решением.

«День 24 февраля 2022 года разделил жизнь на до и после — не только для России, но и для многих других стран. Скинул с людей маски, показал, кто и чего стоит»,— сказал господин Жога.

Полпред отметил, что многие люди поддерживают участников СВО в тылу. «Специальная военная операция еще сильнее сплотила нас и убедила в верности наших убеждений. Объединила нас вокруг национального лидера и помогла поверить в себя и в великое будущее нашей страны»,— подчеркнул он.

«Наша главная ценность — это патриотизм. А поддержка участников СВО и их семей — важнейшая задача»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

В качестве основной цели СВО он обозначил безопасность России и добавил, что за время боевых действий страна, по его мнению, стала только сильнее.

Мнения представителей югорских властей опубликовала пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов отметил, что России удалось «донести миру правду о неонацистской сущности киевского режима». Депутат думы Ханты-Мансийска Василий Загваздин сказал, что, по его мнению, США осознали, что Россия одержит победу в конфликте, и заняли ее позицию, поскольку «всегда стремятся быть на стороне победителей».

«Мир никогда не будет прежним, даже "великий гегемон" осознал всю силу российского оружия, крепость русского духа и стойкость нашей экономики»,— сказал региональный наставник Росмолодежи и член политсовета «Единой России» Владислав Брылеев.

Депутат думы Нягани Татьяна Подтынная отметила, что с момента начала СВО из публичного дискурса ушли «прозападные идеи, связанные со стыдом за свою страну и "неправильностью" нашего образа жизни».

Мэр Сургута Максим Слепов поучаствовал в заложении камня мемориала памяти погибшим в специальной военной операции. По его словам, с этого места сургутяне уходили на Великую Отечественную войну в 1941 году.

«Наши бойцы продолжают героические традиции советских солдат. И как деды мы говорим: враг будет разбит, Победа будет за нами»,— написал он.

Мэр Тюмени Максим Афанасьев заявил, что полностью разделяет точку зрения полпреда Артема Жоги о том, что цели специальной военной операции уже достигнуты. 18 февраля во время общения со студентами в рамках акции общества «Знание» господин Жога говорил, что главной целью СВО были консолидация общества и сплочение людей.

«Когда мы едины, когда мы вместе, у нас все получится! Мы объединяем силы, чтобы сделать хорошее, доброе дело»,— написал господин Афанасьев.

Отношение к СВО является «лакмусовой бумажкой», по которой можно сделать вывод о политической и патриотической позиции человека, отметил профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин в разговоре с «Ъ-Урал».

«По большому счету это такая проверка, с нами этот человек или не с нами, на какой он стороне. В этом смысле СВО провело водораздел между людьми, и полутона в данном случае не очень уместны и даже неприемлемы»,— пояснил он.

Алексей Буров

Новости компаний Все