СВО отметили словом

Представители уральской власти откликнулись на третью годовщину начала СВО специальными заявлениями. «Ъ-Урал» собрал некоторые из наиболее заметных.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога стал самым высокопоставленным уральцем, отметившим третью годовщину

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога стал самым высокопоставленным уральцем, отметившим третью годовщину

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В связи с трехлетней годовщиной начала СВО к уральцам обратился полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога. По его словам, начало спецоперации было вынужденным, но правильным решением.

«День 24 февраля 2022 года разделил жизнь на до и после — не только для России, но и для многих других стран. Скинул с людей маски, показал, кто и чего стоит»,— сказал господин Жога.

Полпред отметил, что многие люди поддерживают участников СВО в тылу. «Специальная военная операция еще сильнее сплотила нас и убедила в верности наших убеждений. Объединила нас вокруг национального лидера и помогла поверить в себя и в великое будущее нашей страны»,— подчеркнул он.

«Наша главная ценность — это патриотизм. А поддержка участников СВО и их семей — важнейшая задача»,— написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

В качестве основной цели СВО он обозначил безопасность России и добавил, что за время боевых действий страна, по его мнению, стала только сильнее.

Мнения представителей югорских властей опубликовала пресс-служба правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов отметил, что России удалось «донести миру правду о неонацистской сущности киевского режима». Депутат думы Ханты-Мансийска Василий Загваздин сказал, что, по его мнению, США осознали, что Россия одержит победу в конфликте, и заняли ее позицию, поскольку «всегда стремятся быть на стороне победителей».

«Мир никогда не будет прежним, даже "великий гегемон" осознал всю силу российского оружия, крепость русского духа и стойкость нашей экономики»,— сказал региональный наставник Росмолодежи и член политсовета «Единой России» Владислав Брылеев.

Депутат думы Нягани Татьяна Подтынная отметила, что с момента начала СВО из публичного дискурса ушли «прозападные идеи, связанные со стыдом за свою страну и "неправильностью" нашего образа жизни».

Мэр Сургута Максим Слепов поучаствовал в заложении камня мемориала памяти погибшим в специальной военной операции. По его словам, с этого места сургутяне уходили на Великую Отечественную войну в 1941 году.

«Наши бойцы продолжают героические традиции советских солдат. И как деды мы говорим: враг будет разбит, Победа будет за нами»,— написал он.

Мэр Тюмени Максим Афанасьев заявил, что полностью разделяет точку зрения полпреда Артема Жоги о том, что цели специальной военной операции уже достигнуты. 18 февраля во время общения со студентами в рамках акции общества «Знание» господин Жога говорил, что главной целью СВО были консолидация общества и сплочение людей.

«Когда мы едины, когда мы вместе, у нас все получится! Мы объединяем силы, чтобы сделать хорошее, доброе дело»,— написал господин Афанасьев.

Отношение к СВО является «лакмусовой бумажкой», по которой можно сделать вывод о политической и патриотической позиции человека, отметил профессор кафедры политических наук УрФУ Анатолий Гагарин в разговоре с «Ъ-Урал».

«По большому счету это такая проверка, с нами этот человек или не с нами, на какой он стороне. В этом смысле СВО провело водораздел между людьми, и полутона в данном случае не очень уместны и даже неприемлемы»,— пояснил он.

Алексей Буров