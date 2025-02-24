Клиентов отговаривают от переводов

В России впервые показали звонки «раззомбирования» клиентов банков: мошенники не просто похищают деньги, но и вынуждают своих жертв идти на преступления — давлением, обманом и угрозами. Только за последнюю неделю прошлого года МВД зафиксировало больше полусотни таких случаев. Речь идет о попытках поджогов и подрывов административных зданий, полицейских автомобилей, отделений почты и банков. Привычной заморозки подозрительных переводов оказывается недостаточно. Подробности — у Ильи Сизова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» Т-Банк показал записи, как сотрудники пытаются убедить клиентов не попадаться в ловушку мошенников:

— Вы переводили 90 тыс. руб., так? — Ага. — Эта операция попала на проверку. Хотим убедиться, что вас никто не обманет и вы деньги не потеряете, поэтому пару вопросов вам задам. Подскажите, пожалуйста, кому вы переводили деньги? Кем вам приходится этот человек? — Знакомый. Раньше работал с мужем.

В Т-Банке работают специально обученные сотрудники, которые переубеждают клиентов, находящихся под влиянием мошенников. Пытаясь предупредить клиентов, часто слышат стандартные отговорки: люди якобы возвращают долг, переводят деньги знакомому. Хотя налицо все признаки мошенничества.

Дело в том, что одна из базовых целей злоумышленника — изолировать жертву от окружения. Преступники настаивают на конфиденциальности, создают ложное ощущение защищенности и серьезности ситуации и запрещают обсуждать с кем-то свои переводы. Поэтому добиться правдивого рассказа от клиента банку не всегда удается с первого раза. Иногда требуется пять-шесть звонков.

Более того, даже если человек столкнулся с мошенниками в прошлом, это не значит, что больше на уловки преступников он не поддастся:

— Операция попала на проверку системы безопасности, поскольку переживали, что могли столкнуться с мошенничеством. По прошествии времени, как считаете, операция могла быть с этим связана? — Да нет, нет. — Почему так считаете? — Потому что я сам переводил. — Люди самостоятельно переводят деньги, потому что думают, что действительно пополняют инвестиции. Вас не смущает, что вроде как хорошая платформа, но при этом пополнение проходит через карты третьих лиц? Это все равно что человек на улице к вам подойдет, скажет, что поможет вам заработать, вы отдадите ему пачку наличных, так он и уйдет с ней, и все. — Понял, понял. Меня в 2021 году так же наказали. Набрали на меня микрокредитов...

Сотрудники Т-Банка ежемесячно проводят до 100 тыс. разговоров с клиентами, чтобы предотвратить мошенничество. Чаще всего разобраться помогают беседы по телефону. Но в особо сложных случаях представители банка могут приехать к клиенту домой и на месте объяснить, что человек общался со злоумышленником. За прошлый год было проведено 3 тыс. таких встреч.

Илья Сизов