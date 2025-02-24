Несколько коммунальных аварий ликвидируют в Новороссийске

Часть жителей Новороссийска осталась без тепло- и электроснабжения из-за аварий. Как сообщил в своем Telegram-канале глава Новороссийска Андрей Кравченко, с выходных в 13 микрорайоне нет отопления. Из-за износа инженерных сетей на линии теплоносителя обнаружены многочисленные порывы. Сотрудники аварийно-восстановительных бригад круглосуточно работают над устранением утечек на трубопроводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Борисовке несколько дней происходят аварийные отключения электроэнергии. Это связано с тем, что мощность потребления в районе превышает пропускную способность воздушных линий. Чтобы снять нагрузку с основной сети, на двух подстанциях установили два генератора, которые включаются только в ночное время.

В Восточном районе на улице Ревельской из-за перегрузки на линии электропередач произошло аварийное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты заменили трансформатор, электроснабжение в районе полностью восстановлено.

В Цемдолине в связи с большой нагрузкой на воздушные линии происходили перебои с электроснабжением. Ремонтные бригады завершили работы по устранению и подача электроэнергии восстановлена.

Из-за непогоды в Новороссийске до 17:00 25 февраля действует режим повышенной готовности. Аварийные бригады и дорожные службы, службы городского звена РСЧС работают в усиленном режиме.

Алина Зорина