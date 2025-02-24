«Шинник» подписал договор с «Црвеной Звездой»

23 февраля в Белграде было подписано соглашение о сотрудничестве между футбольным клубом «Црвена Звезда» (Сербия) и ярославским клубом «Шинник». Документ, закрепляющий партнерство, подписали президент сербского клуба Светозар Мияилович и генеральный директор «Шинника» Галимджан Хайрулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

Согласно условиям соглашения, клубы обменяются опытом и методическими материалами, будут повышать квалификацию тренерского состава, работать над подготовкой резерва и проводить совместные мероприятия. Сотрудничество с «Црвеной Звездой», чья академия входит в четверку лучших Европы, станет важным шагом для развития системы подготовки воспитанников «Шинника».

Антон Голицын