В Лабинске за коррупцию осудили полицейских

В Лабинске вступил в законную силу приговор в отношении двух сотрудников полиции и двух местных жителей за вымогательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В мае 2019 года в Лабинске начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Владислав Скрылев вместе со своим подчиненным оперуполномоченным Евгением Кузьменко выявили преступление — незаконную рубку лесных насаждений. Они потребовали с водителя грузовика, перевозившего лес, но не участвовавшего в рубке деревьев, взятку. Для этого они привлекли своих знакомых в качестве посредников. Требования о передаче им 250 тыс. руб. за непривлечение к уголовной ответственности сотрудники полиции высказали в служебном кабинете, а соучастники на протяжении трех дней убеждали передать им деньги. Водитель обратился с заявлением в Главное управление собственной безопасности МВД России, и преступную деятельность взяточников пресекли.

Сотрудники полиции признаны виновными по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки через посредника, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), местные жители — по п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Суд назначил им наказание в виде лишения свободы — от 6 лет до 7 лет 8 месяцев, со штрафом в размере 1 млн руб. каждому. На недвижимое и движимое имущество фигурантов наложили арест. Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Алина Зорина