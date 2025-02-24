Житель Павловска попал под грузовой поезд на перегоне Купчинская – Шушары

Около полуночи 23 февраля на перегоне между станциями Купчинская – Шушары грузовой поезд сбил 60-летнего жителя Павловска, который попытался перейти магистраль в неустановленном месте, сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры СЗФО.

Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Машинист неоднократно подавал пешеходу звуковые сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 16 февраля на железнодорожной станции Ручьи электропоезд сообщением «Кузнечное — Санкт-Петербург-Финляндский» сбил 20-летнего местного жителя. На момент приближения состава молодой человек шел в наушниках вдоль железнодорожного полотна.

Андрей Маркелов