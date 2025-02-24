Кинотеатр «Победа» в Белгороде хотят открыть 29 марта

Закрывшийся из-за убытков кинотеатр «Победа» в Белгороде может возобновить свою работу 29 марта. Об этом сообщил министр культуры Константин Курганский во время совещания в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Победа» прекратила показ фильмов в апреле 2024 года. В августе губернатор Вячеслав Гладков говорил о готовности властей региона забрать объект в госсобственность и поручал возобновить его работу 1 ноября. В конце сентября депутаты горсовета Белгорода согласовали передачу кинотеатра властям, однако осенью он так и не открылся. Господин Курганский объяснил задержку банкротством частного юрлица, через которое работала «Победа».

«Мы предлагаем взять оборудование в аренду у арбитражного управляющего, такие договоренности у нас есть. Это позволит нам в год 80-летия Победы возобновить работу уже в марте, а к 9 мая уже полностью раскачаться и сделать так, чтобы кинотеатр был полностью наполнен зрителями»,— рассказал министр.

Он также отметил, что двухэтажное здание кинотеатра нуждается в капитальном ремонте. В нем повреждена крыша, размывается фундамент, требуют обновления входная группа и санузлы. Чиновник пояснил, что работы предлагается провести в 2026 году. Губернатор поручил ему подготовить проектно-сметную документацию к 1 июля 2025-го.

Кроме того, Вячеслав Гладков отметил, что кинотеатр «Победа» и памятный знак на месте расположенного рядом «Сердца Белгорода» должны составлять единый комплекс. Он поручил коллегам открыть монумент, посвященный погибшим от атак ВСУ жителям региона, к 9 Мая в этом году. По его словам, для этого есть инвестор из числа депутатов Госдумы, скульптор и эскиз.

Алина Морозова