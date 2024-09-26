Белгородские кинотеатры «Радуга» и «Победа» передадут в собственность региона

Депутаты городского совета Белгорода согласовали передачу старейших кинотеатров региона «Победа» и «Радуга» из муниципальной собственности в областную. Об этом сообщили в горсовете.

Здания кинотеатров общей площадью 3,3 тыс. кв. м, расположены на земельных участках общей площадью 3,4 тыс. кв. м. Объекты находятся на улицах Шершнева и 50-летия Белгородской области в облцентре. Оба кинотеатра прекратили показ фильмов в апреле этого года. Местные СМИ со ссылкой на директора учреждений Сергея Пирожкова указывали, что причина паузы в работе в долгах и убытках на фоне низкой посещаемости.

В ходе совещания в облправительстве в конце августа губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что кинотеатры «Радуга» и «Победа» должны возобновить работу до 1 ноября этого года. Глава региона также отметил, что деятельность кинотеатров должна быть организована на более высоком уровне, чем это было до их закрытия.

По данным на конец августа, в Белгородской области функционируют 19 муниципальных и 12 частных кинозалов. За последние несколько лет при поддержке федерального фонда кино из 19 муниципальных объектов 16 были модернизированы за счет средств федерального бюджета. В этом году планируется открыть еще один кинозал — за счет федеральных средств. Несмотря на оперативную обстановку, все муниципальные кинозалы региона продолжают работу.

Денис Пискунов