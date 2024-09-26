Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Белгородские кинотеатры «Радуга» и «Победа» передадут в собственность региона

Депутаты городского совета Белгорода согласовали передачу старейших кинотеатров региона «Победа» и «Радуга» из муниципальной собственности в областную. Об этом сообщили в горсовете.

Здания кинотеатров общей площадью 3,3 тыс. кв. м, расположены на земельных участках общей площадью 3,4 тыс. кв. м. Объекты находятся на улицах Шершнева и 50-летия Белгородской области в облцентре. Оба кинотеатра прекратили показ фильмов в апреле этого года. Местные СМИ со ссылкой на директора учреждений Сергея Пирожкова указывали, что причина паузы в работе в долгах и убытках на фоне низкой посещаемости.

В ходе совещания в облправительстве в конце августа губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что кинотеатры «Радуга» и «Победа» должны возобновить работу до 1 ноября этого года. Глава региона также отметил, что деятельность кинотеатров должна быть организована на более высоком уровне, чем это было до их закрытия.

По данным на конец августа, в Белгородской области функционируют 19 муниципальных и 12 частных кинозалов. За последние несколько лет при поддержке федерального фонда кино из 19 муниципальных объектов 16 были модернизированы за счет средств федерального бюджета. В этом году планируется открыть еще один кинозал — за счет федеральных средств. Несмотря на оперативную обстановку, все муниципальные кинозалы региона продолжают работу.

Денис Пискунов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...