В Невинномысске сотни домов остаются без отопления из-за аварии

Из-за аварии на коммунальных сетях, отрезанными от отопления остались 352 многоквартирных жилых дома, четыре больницы, 25 детских садов, 13 школ. Сейчас на месте прорыва трубы работают ремонтные бригады, сообщил мэр города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В 15:30 поступило сообщение что место порыва найдено в районе дома №21 по улице Гагарина, в районе магазина «Блокпост»,— написал господин Миненков.

Сроки необходимые для оперативного устранения поломки пока не называются.

Николай Аксенов