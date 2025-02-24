В Невинномысске сотни домов остаются без отопления из-за аварии
Из-за аварии на коммунальных сетях, отрезанными от отопления остались 352 многоквартирных жилых дома, четыре больницы, 25 детских садов, 13 школ. Сейчас на месте прорыва трубы работают ремонтные бригады, сообщил мэр города Михаил Миненков.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«В 15:30 поступило сообщение что место порыва найдено в районе дома №21 по улице Гагарина, в районе магазина «Блокпост»,— написал господин Миненков.
Сроки необходимые для оперативного устранения поломки пока не называются.