Cотрудники ГБУ «Безопасность дорожного движения» предстанут перед судом

СУ СКР по Татарстану завершило расследование уголовных дел в отношении шестерых бывших и действующих сотрудников отдела весового и габаритного контроля ГБУ «Безопасность дорожного движения» в Челнах. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год обвиняемые, договариваясь с представителями транспортных компаний за плату в 500 руб., не останавливали автомобили для проверки и игнорировали случаи перегрузки или превышения габаритов, не оформляя протоколы.

При этом сотрудники учреждения официально не имели полномочий на досмотр транспорта или составление административных протоколов.

Общая сумма незаконно полученных средств, по версии следствия, превысила 8 млн руб.

Собранные доказательства позволили направить уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов