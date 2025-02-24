Очевидец сообщил в МЧС, что видел, как туриста снесло лавиной в Сочи

Лыжника, который пропал после схода лавины в горах Сочи, могло снести снежной массой. Об этом сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

«Двое сноубордистов связались с дежурным ЮРПСО МЧС России и сообщили свои координаты. Один из них рассказал, что видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой»,— говорится в сообщении.

Спасатели еще не добрались до пострадавших из-за погодных условий, которые мешают безопасно двигаться по горно-лесной местности.

Двое туристов, попавших под лавину в горах Сочи, смогли передать спасателям свои координаты. Кроме того, следователи проводят проверку в связи с происшествием в результате схода лавины в Сочи. Устанавливаются обстоятельства исчезновения человека из-за схода снежных масс.

Алина Зорина