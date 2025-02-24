Туристы, попавшие под лавину в Сочи, передали координаты спасателям

Двое туристов, попавших под лавину в горах Сочи, смогли передать спасателям свои координаты. Сейчас прорабатывается безопасный маршрут выхода к ним, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В опасной зоне в балке Глубокая оказались три человека — гид и два райдера. Они катались за пределами маркированных трасс. С двумя туристами спасатели поддерживают телефонную связь. С третьим связаться не удалось.

Следователи проводят проверку в связи с происшествием в результате схода лавины в Сочи. Устанавливаются обстоятельства исчезновения человека из-за схода снежных масс.

Алина Зорина