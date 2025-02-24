Акции оборонных компаний выросли после победы оппозиции на выборах в Германии

Сегодня, 24 февраля, акции европейских оборонных и промышленных концернов выросли после победы на парламентских выборах оппозиционного блока ХДС/ХСС. Особенно сильно поднялись акции германских компаний: Volkswagen Group — на 2,4%, металлургического и оборонного концерна Rheinmetall — на 4,4%%, ThyssenKrupp — на 4,4%. Прибавили также акции оборонных корпораций из других стран Европы: британской BAE Systems — на 3,6%, французской Thales — на 2,2%, итальянской Leonardo — на 1,8%. Росту способствовали, в частности, заявления будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что «абсолютным приоритетом будет как можно более быстрое усиление Европы, так шаг за шагом мы сможем действительно достигнуть независимости от США».

Выросли и ведущие фондовые индексы Германии в целом. Индекс GDAX крупнейших компаний поднялся на 0,8%, индекс MDAX компаний со средней рыночной капитализацией прибавил 2,3%, а индекс SDAX компаний с малой капитализацией подскочил на 11%. Опрошенные Bloomberg эксперты связывают рост котировок по всем сегментам с надеждами инвесторов на либерализацию фискальной политики, а также на ослабление регулирования, которое ранее было усилено потерявшими большинство в Бундестаге социал-демократами.

Неделю назад акции европейских оборонных компаний также сильно росли после Мюнхенской конференции по безопасности, по итогам которой стало ясно, что европейские страны, скорее всего, будут активнее инвестировать в свою безопасность.