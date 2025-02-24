В Ярославле электробусу №50 добавят вечерних рейсов

В Ярославле электробусы маршрута №50 с 1 марта начнут ходить до позднего вечера. О продлении графика работы сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Ранее губернатор Михаил Евраев поручил проанализировать работу общественного транспорта по вечерам и в случае необходимости продлить курсирование по маршрутам, где это необходимо.

В итоге в маршрут №50 решили добавить шесть вечерних рейсов. От остановки «Крестобогородская» теперь последний электробус будет уходить не в 19:20, а в 21:26, а от остановки «15-й микрорайон» — не в 20:50, а в 22:56. В этом промежутке электробусы будут ходить каждые 20 минут.

Алла Чижова