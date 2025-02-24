Четверть всех арбитражных дел в Удмуртии составляют дела о банкротстве

Ежегодно арбитражный суд Удмуртии рассматривает порядка 18-20 тыс. дел, из них 5 тыс. составляют дела о банкротстве. Об этом сообщил председатель суда Владимир Калугин в рамках пресс-конференции по случаю открытия нового здания суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данил Иванов Фото: Данил Иванов

В 5-этажном здании, расположенном на ул. Коммунаров, 365, разместились все семь структурных подразделений суда, ранее они располагались по двум адресам. Нововведением стало выделение отдельных залов для заседаний, которые до переезда проводились в кабинетах судей. Всего в здании размещены 28 залов и конференц-зал на 198 мест. Все они оснащены оборудованием для проведения онлайн-заседаний. Общая площадь нового здания составляет 8 тыс. кв. м., совокупная площадь двух зданий, которые использовались ранее, составляла 3 тыс. кв. м.

Согласно сайту госзакупок только на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту было заложено свыше 22 млн руб.

«Будем исходить из того, что создание нормальных условий для работы — это не цель, а средство повышения качества правосудия»,— заключил господин Калугин.

В рамках пресс-конференции председатель также поделился основными цифрами по рассматриваемым в суде делам. В частности, он сообщил, что порядка 10% гражданских споров заканчиваются мировым соглашением или отказом от заявленных исковых требований.

Из 71 дела рассмотренного по результатам налоговой проверки в 2024 году в 17 случаях ответчику удалось обжаловать решение ФНС. «Нельзя сказать что с государством спорить бесполезно, вполне достаточная практика принятия решения в пользу субъектов предпринимательства»,— добавил Владимир Калугин.