Суд оправдал бывшего управляющего ярославским офисом ВТБ Илью Гофтмана

Сегодня, 24 февраля коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда оправдала экс-управляющего операционным офисом «Ярославский» банка ВТБ Илью Гофтмана, который ранее был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщила адвокат господина Гофтмана Инна Зорина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Гофтман

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Илья Гофтман

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в марте 2024 года Кировский районный суд признал управляющего виновным в превышении должностных полномочий и разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну. Защита обжаловала приговор. Областной суд оставил его в силе, но 10 декабря 2024 года Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Коллегия Ярославского областного суда полностью оправдала господина Гофтмана за отсутствием в его действиях состава преступления.

«Как мы и заявляли ранее, суд решил, что мой подзащитный действовал в соответствии со своими должностными инструкциями в интересах банка. Коллегия разъяснила право моего подзащитного на реабилитацию, получение компенсации, в том числе за время содержания под стражей. Вопрос об этом пока открыт, для Ильи Гофтмана, в первую очередь, главным является восстановление его честного имени»,— сказала «Ъ-Ярославль» адвокат Инна Зорина.

По версии обвинения, в 2020 году управляющий разгласил региональным органам власти информацию о кредитном соглашении между банком и АО «Кондор-Эко», а также дал указание сотрудникам банка требовать от юрлица в качества залога акции организации. Свою вину банкир не признавал. Господин Гофтман был уволен из банка после обвинительного приговора по соглашению сторон. Оправдательный приговор вступил в законную силу.

Антон Голицын