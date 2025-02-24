С начала 2025 года ряд застройщиков в различных регионах России стали банкротами или оказались на грани такой процедуры. В СМИ приводятся такие примеры в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Чувашии, Владимирской области и других. Юрист, специалист по банкротству Яна Мататова рассказала «Ъ-Кавказ» о падении спроса на новостройки и рисках банкротств строительных компаний в Ставропольском крае.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из личного архива спикера Фото: из личного архива спикера

«Ситуация с застроищиками непростая не только на Ставрополье, но и по всей стране. Львиная доля продаж производится посредством ипотеки. Когда действовала программа льготного семейного (и не только) ипотечного кредитования, рынок новостроек был очень востребован. С ограничением льготных ипотек ситуация для застроищиков ухудшилась. Люди перестали покупать жилье по высокой ипотечной ставке, которая зависит от ключевои ставки Центрального банка, на сегодня очень нестабильной и стремящейся к росту. По текущим ставкам по ипотеке переплата процентов получается колоссальная. В связи с этим потенциальные покупатели отказываются от приобретения жилья в новостроиках, занимают выжидательную позицию до тех пор, пока рынок не стабилизируется. При этом застроищики терпят убытки, поскольку много жилья уже построено, многое находится в проекте, много вложено денежных средств и передано подрядчикам, а продаж нет.

В целях поддержки застроищиков во избежание массовых банкротств правительство в начале 2025 года продлило до 30 июня мораторий, которым накладывается ряд ограничении на взыскание задолженности и штрафных неустоек.

Но ситуация все равно остается напряженной. Дольщики могут выиграть суд о взыскании задолженности, но не имеют возможности ее взыскать. Сохраняется риск, что вся накопленная масса исполнительных листов ко взысканию будет предъявлена к окончанию моратория. Это станет достаточно высокои одномоментнои финансовои нагрузкои на застроищиков.

Кроме того, застроищики, испытывая сегодня финансовые сложности, также направляют свои усилия на взыскание дебиторскои задолженности со своих подрядчиков. В связи с тем, полагаю, ожидается череда банкротств и среди более мелких строительных компании, которые выполняют подрядные работы. Таким образом, нас ждут массовые банкротства мелких строительных компании, рост стоимости квадратного метра и падение спроса на новостроики».