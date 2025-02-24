Ремонт посвященных Победе памятников в Курской области оценили в 185 млн рублей
27 муниципалитетов Курской области сообщили о потребности отремонтировать в этом году 481 памятник, посвященный Великой Отечественной войне. Общая стоимость работ оценивается в 184,7 млн руб. Об этом сообщил врио зампреда облправительства Артем Демидов на оперативном совещании.
Господин Демидов уточнил, что шесть муниципалитетов не предоставили в облправительство информацию о потребности в ремонте монументов — приграничные Большесолдатский и Суджанский районы, а также Золотухинский, Мантуровский, Октябрьский районы и город Курчатов.
Господин Хинштейн объяснил главам отстающих муниципалитетов, что эта информация запрашивается для выделения средств на ремонт, которых у них нет «в нынешних условиях».
«Чтобы болезнь вылечить, нужно, чтобы пациент об этом доктору сказал. А когда вы информацию не предоставляете, мы делаем для себя вывод, что все у вас хорошо. Я просто предупреждаю: если вы не предоставили информацию о потребностях, то за состояние всего остального вы несете персональную ответственность. Если до августа, до даты Курской битвы, у кого-то останется покосившийся обелиск или что-то в этом роде, за это придется серьезно отвечать»,— сказал врио губернатора.
В начале февраля Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным попросил пересмотреть подход к подготовке к празднованию 1000-летия Курска в 2032 году. Глава региона заявил о необходимости «сконцентрировать усилия» на реставрации исторических зданий в центре города, в том числе в бывшей Курской крепости.