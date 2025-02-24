Ремонт посвященных Победе памятников в Курской области оценили в 185 млн рублей

27 муниципалитетов Курской области сообщили о потребности отремонтировать в этом году 481 памятник, посвященный Великой Отечественной войне. Общая стоимость работ оценивается в 184,7 млн руб. Об этом сообщил врио зампреда облправительства Артем Демидов на оперативном совещании.

Господин Демидов уточнил, что шесть муниципалитетов не предоставили в облправительство информацию о потребности в ремонте монументов — приграничные Большесолдатский и Суджанский районы, а также Золотухинский, Мантуровский, Октябрьский районы и город Курчатов.

Господин Хинштейн объяснил главам отстающих муниципалитетов, что эта информация запрашивается для выделения средств на ремонт, которых у них нет «в нынешних условиях».

«Чтобы болезнь вылечить, нужно, чтобы пациент об этом доктору сказал. А когда вы информацию не предоставляете, мы делаем для себя вывод, что все у вас хорошо. Я просто предупреждаю: если вы не предоставили информацию о потребностях, то за состояние всего остального вы несете персональную ответственность. Если до августа, до даты Курской битвы, у кого-то останется покосившийся обелиск или что-то в этом роде, за это придется серьезно отвечать»,— сказал врио губернатора.

В начале февраля Александр Хинштейн на встрече с Владимиром Путиным попросил пересмотреть подход к подготовке к празднованию 1000-летия Курска в 2032 году. Глава региона заявил о необходимости «сконцентрировать усилия» на реставрации исторических зданий в центре города, в том числе в бывшей Курской крепости.

Фотогалерея Какие объекты в историческом центре Курска нуждаются в реставрации Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Сонина. В центре — храм Воскресения Христова. Справа — башня ограды Знаменского монастыря (закрыта тканью) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мемориальный концертно-экспозиционный Свиридовский центр искусств (бывшее Дворянское собрание), вид с улицы Сонина Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Слева здание завода КЭАЗ ("Электроаппарат"), вид с улицы Луначарского. Справа — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Луначарского Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Краеведческий музей Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Братский корпус во внутреннем дворе, вид с заднего крыльца Знаменского кафедрального собора Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в рамках проекта «Историческая память» будет обеспечено финансирование проектно-сметной документации по четырем объектам: зданию Дворянского собрания, Братскому корпусу, Башне-ограде и Дому Ильича Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Три из четырех объектов расположены непосредственно на территории исторической крепости Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Слева — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Дом Ильича (Курская государственная филармония) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Водонапорная башня по адресу улица Павлова, 1а, вид с улицы Павлова Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Следующая фотография 1 / 12 Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Сонина. В центре — храм Воскресения Христова. Справа — башня ограды Знаменского монастыря (закрыта тканью) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мемориальный концертно-экспозиционный Свиридовский центр искусств (бывшее Дворянское собрание), вид с улицы Сонина Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Слева здание завода КЭАЗ ("Электроаппарат"), вид с улицы Луначарского. Справа — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Луначарского Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Краеведческий музей Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Братский корпус во внутреннем дворе, вид с заднего крыльца Знаменского кафедрального собора Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в рамках проекта «Историческая память» будет обеспечено финансирование проектно-сметной документации по четырем объектам: зданию Дворянского собрания, Братскому корпусу, Башне-ограде и Дому Ильича Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Три из четырех объектов расположены непосредственно на территории исторической крепости Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Слева — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Дом Ильича (Курская государственная филармония) Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Водонапорная башня по адресу улица Павлова, 1а, вид с улицы Павлова Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский Смотреть

Алина Морозова