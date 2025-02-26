Жильцы сочинского ЖК Olivia получают ключи

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В Сочи — знаковое событие. Участники долевого строительства первой очереди ЖК Olivia от Группы компаний Альпика принимают свои квартиры. Этот уникальный проект является единственным* в России обладателем оливкового сада и первым в Сочи — площадок для падел-тенниса. Совсем скоро на его территории появятся масштабные инфраструктурные объекты и зоны озеленения, которые уже удостоены четырех наград в престижных премиях.

— Для нас это событие — большой праздник. Когда видишь столько счастья, радости в глазах людей, слышишь слова благодарности, то понимаешь, что все усилия окупились. Мы действительно хорошо постарались над проектированием, строительством и благоустройством жилого комплекса Olivia. Уже сейчас жильцы первой очереди могут пользоваться паркингом, детскими площадками, любоваться озеленением и панорамными видами.

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А когда комплекс будет полностью завершен, мы дополним его обширной инфраструктурой, которая полностью закроет потребности жителей в части быта, спорта, отдыха и семейного досуга,— прокомментировал руководитель Группы компаний Альпика Шамиль Нунаев.

Напомним, жилой комплекс бизнес-класса Olivia расположен в Адлерском районе Сочи, в шаговой доступности от моря. Он состоит из десяти 7-этажных домов и территории общего пользования площадью свыше 5 гектаров. Здесь расположатся: большой оливковый сад, открытый круглогодичный бассейн, терренкур, корты для падел-тенниса, площадка для мини-гольфа, открытый кинотеатр, коворкинг, множество детских игровых площадок и скейт-парк.

За последние дни ключи получили свыше 200 владельцев недвижимости, а уже к концу февраля их число превысит 300 человек. Строительство комплекса ведется в соответствии с 214-ФЗ. Вторая и третья очереди проекта планируются к сдаче до конца текущего года.

* согласно информации ЕРЗ (Единый ресурс застройщиков) и маркетинговым исследованиям конъюнктуры рынка недвижимости на территории РФ

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