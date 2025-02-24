Центробанк объяснил рост цен на мясо в Ростовской области

Годовая инфляция в Ростовской области в январе ускорилась до 9,97%, обогнав средние показатели по Южному федеральному округу (9,47%) и по России (9,92%). Об этом со ссылкой на Росстат информирует Южное ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Продовольственные товары выросли в цене на 13,4% в сравнении с январем прошлого года. Подорожание свинины в Центробанке связывают со сниженем его производства на Дону. Подорожало и мясо птицы. В целом, изготовители пищевых продуктов увеличили расходы на упаковку, логистику и зарплаты сотрудникам, что отразилось на ценах.

Рост олаты труда привел также к удорожанию мебели, парфюмерии и косметики. Цены в январе подняли и автоконцерны, в связи с повышением утильсбора. В целом, годовая инфляция в сфере непродовольственных товаров в регионе ускорилась до 5,46%.

На рынке услуг подорожала в сравнении с январем 2024 года стоимость некоторых услуг ЗАГСов, таких как повторная выдача докуметакж. Содержания детей в детских садах и яслях, а также аренда квартир стали для дончан более затратными. В результате, за год услуги подорожали на Дону на 11,1%.

Дмитрий Ковалевский