Более 1,3 тысяч бутылок с нелегальным алкоголем изъяли во Владикавказе

В частном доме у жителя Владикавказа стражи правопорядка изъяли 1317 бутылок различного объема с этикетками известных брендов, не маркированных федеральными акцизными марками и 55 литров спиртосодержащей жидкости. Общая стоимость горячительного составила более 100 тыс. руб., следует из сообщения МВД по РСО-Алания.

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Задержать владельца подпольного алкомагазина удалось только при силовой поддержке сотрудников ОМОН региональной Росгвардии. В роли покупателей выступили сотрудники полиции. Оперативники выяснили, что злоумышленник закупал алкогольные напитки и спирт у неустановленных лиц, после чего реализовывал их на дому либо по договоренности с покупателями в других местах.

На период расследования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Николай Аксенов